ООО "Альфа-Центр"
Официальный дилер завода Керма
Производство: Нижегородская область, Кстовский район д. Афонино.Офис продаж в Нижнем Новгороде:
г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 11
Пшеничное лето 0,7NF
14,50₽
Шоколад 0,7NF
18,00₽
Классический красный 0,7NF
12,50₽
Зима - лучшее время для вложения средств в строительство!Самые низкие цены на облицовочный кирпич в декабре этого года!
Доставка в день заказа по звонку, бесплатный расчет необходимого количества материалов, выгрузка на Вашем строительном объекте. Оплата при получении. Гарантия поставки качественного материала!
Гибкая ценовая политика завода, включает в себя специальные цены и выгодные условия поставки кирпича строительным компаниям, для уменьшения прямых затрат и увеличения сметной прибыли!
Приглашаем к сотрудничеству, строительные снабженческие компании. Дилерский клуб Керма гарантирует защиту интересов представляющей компании, а также всяческую поддержку и сопровождение сделок!
Доставка кирпича производится по Нижегородской и Владимирской областям. Выберите удобный для Вас способ доставки. Подробности по акции "бесплатная доставка" узнавайте у менеджеров, либо оставьте заявку на участие, и менеджер компании свяжется с Вами в ближайшее время.
Внимание! Акции не суммируются!
Акция бесплатная доставка имеет территориальные ограничения.
Оставьте заявку на участие и мы свяжемся с Вами в кратчайшее время, и подберем максимально выгодные условия поставки с учетом действующих на данный момент акций.
Обеспечит доставку и выгрузку кирпича на Вашей стройке
Обеспечит доставку большого объема кирпича под кран
Обеспечит доставку небольшого или недостающего объема
Официальный дилер "Керма" по Нижегородской области
проспект Ленина, д.11
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