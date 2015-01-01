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ООО "Альфа-Центр"

Официальный дилер завода Керма

Завод облицовочного кирпича КЕРМА

ведущий производитель облицовочного кирпича

Производство: Нижегородская область, Кстовский район д. Афонино.
Офис продаж в Нижнем Новгороде:  г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 11

8(831)288-00-52, +7(903)602-29-07

Фасадный кирпич «Керма» классика в керамике

Производство, продажа и поставка облицовочного керамического кирпича в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Оперативная доставка в день заказа, возможна доставка по звонку.
Контроль качества, производится отгрузка только первосортного кирпича!
Покупайте без посредников, экономьте свои деньги.
Вы уже знакомы с продукцией завода и хотите сделать заказ?
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭТОГО МЕСЯЦА
Широкий ассортимент керамического кирпича на ваш выбор
Продукция  «Кермы» входит в «ТОП -100 лучших товаров России» по версии одноименного всероссийского конкурса. География продаж кирпичного завода охватывает практически все регионы России – от Калининграда до Владивостока и вышла за пределы РФ — в страны ближнего зарубежья.

25 Лет

на рынке

Более 50

Регионов

Свыше 40

Представителей

Закажи кирпич Керма по низкой цене!

Технические характеристики:
Формат: 1 NF одинарный
  • Размер: 250x120x65
  • Масса: 2,15 кг.
  • На поддоне: 444 физ. шт
  • Расход: 51 шт/м2
Формат: 1.4 NF полуторный
  • Размер: 250x120x88
  • Масса: 2,8 кг.
  • На поддоне: 348 физ. шт
  • Расход: 39 шт/м2
    • Формат: 0.7 NF Евро
    • Размер: 250x85x65
    • Масса: 1,6 кг.
    • На поддоне: 556 физ. шт
    • Расход: 51 шт/м2

    Одинарный кирпич формат 1NF

    4 390
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    4 390
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    4 390
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    4 390
    $
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    4 390
    $
    4 390
    $
    В корзину
    4 390
    $
    4 390
    $
    В корзину
    4 390
    $
    4 390
    $
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    4 390
    $
    4 390
    $
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    Полуторный кирпич формат 1.4NF

    4 390
    $
    4 390
    $
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    4 390
    $
    4 390
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    4 390
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    4 390
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    Кирпич ЕВРО формат 0.7NF

    4 390
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    4 390
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    4 390
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    4 390
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    Цвет
    S
    M
    L
    XL
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    Варианты расшивки кирпичной кладки от партнера завода - компании "Основит"

    Красный
    Бордо
    Терракот
    Шоколад
    Пшеничное лето
    Серебро

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    Товары со скидкой только в этом месяце!

    Пшеничное лето 0,7NF

    14,50₽

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    Шоколад 0,7NF

    18,00₽

    ЗАКАЗАТЬ

    Классический красный 0,7NF

    12,50₽

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    Бесплатное зимнее хранение!

    Зима - лучшее время для вложения средств в строительство!
    Самые низкие цены на облицовочный кирпич в декабре этого года!

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    Покупая сейчас, вы приобретаете облицовочный кирпич дешевле на 15-20 % по сравнению с ценами в сезон строительства летом.
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    Частным клиентам

    Поставка кирпича под ключ!

    Доставка в день заказа по звонку, бесплатный расчет необходимого количества материалов, выгрузка на Вашем строительном объекте. Оплата при получении. Гарантия поставки качественного материала!

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    Строителям

    Специальные объектные цены!


    Гибкая ценовая политика завода, включает в себя специальные цены и выгодные условия поставки кирпича строительным компаниям, для уменьшения прямых затрат и увеличения сметной прибыли! 

    Узнать объектные цены
    Торгующим компаниям

    Зарабатывайте вместе с нами!

    Приглашаем к сотрудничеству, строительные снабженческие компании. Дилерский клуб Керма гарантирует защиту интересов представляющей компании, а также всяческую поддержку и сопровождение сделок!

    Стать участником клуба

    Персональное внимание гарантированно!

    Акция бесплатная доставка

    Участие в акции бесплатная доставка
    Сайт гарантирует безопасность персональных данных

    Доставка кирпича производится по Нижегородской и Владимирской областям. Выберите удобный для Вас способ доставки. Подробности по акции "бесплатная доставка" узнавайте у менеджеров, либо оставьте заявку на участие, и менеджер компании свяжется с Вами в ближайшее время.

    Внимание! Акции не суммируются! 

    Акция бесплатная доставка имеет территориальные ограничения. 

    Оставьте заявку на участие и мы свяжемся с Вами в кратчайшее время, и подберем максимально выгодные условия поставки с учетом действующих на данный момент акций.

    Манипулятор

    Обеспечит доставку и выгрузку кирпича на Вашей стройке

    Вам не придется дополнительно оплачивать услуги крана
    Доставка и разгрузка производится одним транспортным средством
    Более 20 манипуляторов
    от 1 до 16 пачек
    Еврофура

    Обеспечит доставку большого объема кирпича под кран

    Затраты на доставку значительно ниже при заказе больших объемов
    Большой автопарк исправных транспортных средств
    Доставка более 100 пачек в день
    до 20 пачек кирпича (20 тонн)
    Газель

    Обеспечит доставку небольшого или недостающего объема

    Самый дешевый транспорт
    от 800 руб./рейс.
    Погрузка автомобиля производится без очереди
    Можно заказать кирпич поштучно
    до полутра пачек кирпича
    УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

    Сертификаты на продукцию КЕРМА

    Сертификат соответствия полуторный и одинарный кирпич
    Сертификат соответствия кирпич ЕВРО
    Свидетельство о наличии условий для проведения лабораторных испытаний

    Купить кирпич КЕРМА в Нижнем Новгороде

    Задайте нам вопрос
    ООО ГК"Альфа-Центр"

    Официальный дилер "Керма" по Нижегородской области

    Альфа-Ценр НН
    Офис продаж в Нижнем Новгороде:

    проспект Ленина, д.11

    (831) 288-00-52, +7 (903) 602-29-07

    Все еще остался вопрос?

    Можете позвонить руководителю отдела продаж, или написать на почту.

    8 963-232-81-86

    keram-nn@mail.ru

    8(831)288-00-52
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